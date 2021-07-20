Эксперт: «ЭпиВакКорона» защитит от мутаций ковида

Хромых заявил, что препарат сможет защитить привитого от мутаций коронавируса. «Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка», — объяснил он.

«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина. К началу июля ею привились более миллиона человек.

