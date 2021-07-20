Эксперт: «ЭпиВакКорона» защитит от мутаций ковида
20 июля 202109:48
Вирусолог Александр Хромых оценил эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона», сообщило РИА Новости.
Хромых заявил, что препарат сможет защитить привитого от мутаций коронавируса. «Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка», — объяснил он.
«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина. К началу июля ею привились более миллиона человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru