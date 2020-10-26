Новости за ночь: Врач назвал правильные способы проверки на коронавирус

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков пояснил, как проверять себя на коронавирус. В интервью радио Sputnik он указал, что мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител нужно использовать строго в определенное время, иначе они теряют смысл.

«Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса», – объяснил инфекционист.

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Как отмечает URA.RU, если мазок ПЦР берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке, то результат получится более достоверный.

Тест ПЦР следует делать в первые две недели болезни. После этого нужно уже проверять организм на антитела.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по поддержанию иммунитета во время пандемии коронавируса. Он считает, что не стоит «хвататься за витамин D». Лучше соблюдать режим самоизоляции, стараться есть свежие овощи и фрукты, пить много воды.

«Отсутствие витаминов в принципе отрицательно влияет на жизненный уровень организма и совершенно естественно снижает иммунитет, в том числе, и к любой вирусной инфекции. Ничего удивительного в этом нет», - считает микробиолог.

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ФОТО: РИА Новости
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