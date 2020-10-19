Ученые заявили о возможности создать лекарство от всех типов коронавируса

Ученые заявили о возможности создать лекарство от всех типов коронавируса, передает Ura.ru.

Коронавирус COVID-19 имеет схожие слабые места с другими видами коронавируса, что может дать возможность создать одно лекарство от всех этих видов, передает издание мнение ученых из Университета штата Джорджия, опубликованное в журнале Science.

Они нашли белок, который отвечает, в том числе, за активацию сигнальных белков, создающих защиту против инфекции вируса. Этот белок также взаимодействует с одним из генов коронавирусов, а потому белок можно использовать как цель для противовирусных препаратов.

Дворкович: Пропаганды отказа от вакцинации быть не должно

Ранее бразильские ученые установили, что коронавирус может вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера, атакуя клетки центральной нервной системы и создавая повреждения головного мозга, вплоть до атрофии целых его областей. Это свойство коронавируса касается не только тех, кто переносит болезнь с осложнениями, но и вообще всех, кто им заражен.

Эти наблюдения могут объяснить факт головных болей, сонливости, потери обоняния и судорог у переболевших коронавирусом. SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, что летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе - около 2-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%.

Тем временем в России выразили надежду, что мы приближаемся к пику по новым заражениям коронавирусом, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры