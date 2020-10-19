Ученые заявили о возможности создать лекарство от всех типов коронавируса

Ранее бразильские ученые установили, что коронавирус может вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера, атакуя клетки центральной нервной системы и создавая повреждения головного мозга, вплоть до атрофии целых его областей. Это свойство коронавируса касается не только тех, кто переносит болезнь с осложнениями, но и вообще всех, кто им заражен.

Эти наблюдения могут объяснить факт головных болей, сонливости, потери обоняния и судорог у переболевших коронавирусом. SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, что летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе - около 2-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%.

Тем временем в России выразили надежду, что мы приближаемся к пику по новым заражениям коронавирусом, передает RT.

