«На мой взгляд, именно на безопасности перевозки пассажиров это вряд ли скажется. Но эксплуатационные характеристики и рентабельность самолета явно ухудшатся. Потому что интервалы обслуживания будут увеличены, количество отказов техники будет расти, а соответственно, будут расти простой, затраты на восстановительный ремонт и обслуживание данных бортов. Конечно, это вынужденная мера, мы все это понимаем, потому что больше 100 самолетов стоят, не летают и «приземлить» их невозможно в текущих реалиях, летать уже не на чем. И каким-то образом ремоторизировать эти борты невозможно. И что-то с ними делать, кроме искусственного продления жизни, также нельзя», - сказал Герасимов.

По словам эксперта, в России много и других типов самолетов, которым продлили жизнь.

«Например, в авиакомпании Utair есть Boeing 767-200 – это единственные на всей планете летающие самолеты этого типа, которые регулярно перевозят пассажиров. Их уже нигде не осталось в мире. Им тоже продлили ресурс уже до 30 лет. И таких бортов, к сожалению, будет все больше и больше. Каскадно это приведет к ограничению объема перевозки. Какие-то самолеты как резервные будут уходить на простой, чтобы оперативно заменять борты в случае необходимости. Примерно так с 2022 года функционирует компания S7, у которой есть А-320 и А-321 Neo с двигателями, которые в России невозможно обслужить. Они их на зимний период консервируют, стараясь сохранить ресурс, и активно в летнем расписании расконсервируют и эксплуатируют», - рассказал собеседник НСН.

Герасимов прогнозирует, что такая тенденция в ближайшие годы будет сохраняться.

«Пассажиропоток растет, самолетов становится все меньше, и тенденция будет сохраняться. Поставок новых бортов нет, ни один «Суперджет» не был произведен за последние пять лет и не поднялся в воздух в серийном виде. Поэтому, да, ситуация усложняется», - добавил Герасимов.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев рассказал НСН, почему не стоит ждать нового скачка цен на авиаперелеты.

