«Почта России» повысит выручку за счет повышенной комиссии за доставку пенсий
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил в Госдуме о мерах поддержки «Почты России» в 2027 году, в том числе за счет повышения комиссии за доставку пенсий, которую выплачивает Социальный фонд. Об этом пишет «Интерфакс».
По словам министра, решение отразили в проекте бюджета Соцфонда. Его внесли в Госдуму. Сейчас комиссия составляет 1,17%, а в следующем году будет 1,5%. Шадаев объяснил, что это значительный объем средств. Все пойдет на стабилизацию и развитие.
Глава Минцифры добавил, что процент привязан к размеру пенсии, а сами выплаты индексируются. При этом количество получающих наличными уменьшается, а число почтальонов сокращать нельзя.
Всего на «Почту России» хотят «стандартно» выделять 5 млрд рублей в год. По данным Шадаева, это то, с чем предприятие физически может справиться. Но есть и позитивная тенденция: несколько регионов выделяют значимое софинансирование. Общая сумма увеличивается примерно на миллиард.
Ранее в Минцифры говорили, что отделения госкомпании не будут закрывать в рамках мер по финансовой стабилизации.
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