В РФ жертвами нападений медведей с весны стали 26 человек

Два смертельных случая зафиксировали в Бурятии, три — на Камчатке, еще по одному — в Хабаровском крае, Вологодской области и Туве.



В Красноярском крае погибли семь человек, в Иркутской области — пять, в Томской — три, в Республике Алтай — один. Накануне стало известно еще о двух погибших в 38-м регионе: вблизи зимовья у реки Тарея нашли тело 56-летнего мужчины, а в 15 километрах от поселка Каймоново — останки 47-летнего жителя.



С августа медведи стали чаще выходить к жилью. Большинство таких случаев фиксируют в том же Красноярском крае, Бурятии, Хакасии, Туве, Республике Алтай, Кузбассе и на Сахалине. Из-за нехватки кормов в лесах косолапые ищут пропитание ближе к населенным пунктам и нападают на людей.



По данным госмониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей выросла более чем в два раза — до 300 тыс. особей.



До этого писали, что в РФ будут платить за охрану от хищников в лесах.

