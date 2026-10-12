В РФ жертвами нападений медведей с весны стали 26 человек
С весны как минимум 26 россиян погибли от нападений бурых медведей. Правительство готовит пакет мер для регулирования популяции хищников, чтобы выстроить безопасное соседство людей с ними. Об этом сообщает РИА Новости.
Два смертельных случая зафиксировали в Бурятии, три — на Камчатке, еще по одному — в Хабаровском крае, Вологодской области и Туве.
В Красноярском крае погибли семь человек, в Иркутской области — пять, в Томской — три, в Республике Алтай — один. Накануне стало известно еще о двух погибших в 38-м регионе: вблизи зимовья у реки Тарея нашли тело 56-летнего мужчины, а в 15 километрах от поселка Каймоново — останки 47-летнего жителя.
С августа медведи стали чаще выходить к жилью. Большинство таких случаев фиксируют в том же Красноярском крае, Бурятии, Хакасии, Туве, Республике Алтай, Кузбассе и на Сахалине. Из-за нехватки кормов в лесах косолапые ищут пропитание ближе к населенным пунктам и нападают на людей.
По данным госмониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей выросла более чем в два раза — до 300 тыс. особей.
До этого писали, что в РФ будут платить за охрану от хищников в лесах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сборная России по футболу в ноябре сыграет в ретро-форме в память о Симоняне
- Болгария попросила НАТО и ЕС помочь в расследовании атаки в Черном море
- Андреасян против грантов! Кто победит в октябрьской сказочной кинобитве
- СМИ: В МВД предложили освободить часть иностранцев от экзамена по русскому
- Минобрнауки РФ предлагает зачислять без экзаменов только победителей олимпиад
- «Яндекс» предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов
- В Бурятии нашли камень, который может заряжать телефоны
- В РФ жертвами нападений медведей с весны стали 26 человек
- Премьер Словакии Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и истерии
- Летать не на чем: Чего ждать от продления жизни старых самолетов