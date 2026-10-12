По его мнению, ЕС страдает от двух характерных качеств — лицемерия и истерии. Фицо назвал лицемерными обвинения в адрес Словакии за покупку российских энергоресурсов. При этом Москва является вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Европу.



Он задался вопросом, почему крупные страны Евросоюза, которые ввозят СПГ и пополняют бюджет РФ, могут критиковать Словакию за желание реализовать суверенное право покупать ресурсы.



По мнению премьера, ЕС проявляет себя как ни на что не влияющий институт. Словацкий политик вспомнил конфликт на Украине, в Газе, а также между Ираном и США. Фицо добавил, что внутри объединения накопилось огромное разочарование его международным положением.



Он подчеркнул, что мировой порядок нарушен. Ему на смену пришло единоличное силовое решение тех стран, которые могут себе позволить такой подход. Примером Роберт Фицо назвал соглашение США и России о поставках дизельного топлива.



Братислава же продолжит политику по четырем направлениям, включая диверсификацию: помимо переговоров со Штатами о строительстве нового ядерного энергоблока, правительство заинтересовано в продолжении поставок нефти и газа с востока и ищет возможности на севере и юге.



Ранее премьер Словакии заявил, что стратегия Запада поставить Москву на колени потерпела крах.

