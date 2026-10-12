В России призвали рассчитывать алименты из прожиточного минимума
Юрист и председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков предложил рассчитывать сумму алиментов на ребенка из прожиточного минимума. Об этом он сказал в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, вложения выше установленной суммы должны быть добровольной тратой. Он предлагает обсудить законодательную модель, при которой базовое обязательное денежное участие родителей рассчитывалось бы исходя из величины прожиточного минимума, а каждый нес бы свою долю.
В качестве ориентира юрист привел такую конструкцию: на одного ребенка — совокупно один такой минимум, по половине с отца и матери; на двух ребят — полтора, на трех и более — два. По его словам, это обеспечило бы именно базовое участие взрослых в содержании детей.
Курбаков напомнил, что речь идет об обязательных взысканиях, выведенных из семейно-правовой плоскости в административно-правовую. Поэтому все, что идет сверх нормативов, — добрая воля родителей.
Ранее юрист Андрей Моисеев раскрыл главную проблему создания в РФ алиментного фонда.
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