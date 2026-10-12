Врач также допускает, что именно в условиях акустического покоя запускаются важнейшие процессы самоочищения и обновления органа.

«В тишине мозг переключается на поддержание жизнедеятельности. Ему важно не просто вырастить новые клетки, но и очиститься от амилоидных отложений и тау-белков, провоцирующих болезнь Альцгеймера. Состояние сниженной внешней нагрузки оптимально для такой внутренней работы», - добавил Хорошев.

Кроме тишины, нейрогенезу помогают бег, плавание, велосипед, глубокий сон и новые навыки, например, языки, инструменты, сложные игры. Однако невролог подчеркивает, что привычный спорт и новые хобби влияют на когнитивные функции совершенно по-разному.

«Автоматические, доведенные до рефлексов действия — вроде плавания или езды на велосипеде у профессионалов — почти не задействуют кору мозга, поэтому их можно отнести к состоянию покоя. Для стимуляции же мозга подходят только новые занятия, требующие размышлений и освоения непривычных навыков», - отметил невролог.

Впрочем, далеко не все представители научного сообщества спешат переносить результаты экспериментов над грызунами на человека. Скептическую позицию в отношении подобных выводов занимает ученый-нейрофизиолог и автор книги «Автостопом по мозгу» Елена Белова.

«Складывается впечатление, что животные просто попали в необычную для них обстановку — они просто не привыкли быть в тишине. Далекоидущих выводов о регенерации мозга в тишине я бы делать не стала», - сказала она НСН.

Намеренный отказ от упрощения жизни гаджетами и нейросетями не оказывает никакого положительного долгосрочного эффекта на мозг, кроме цифровой разгрузки, рассказал ранее НСН нейробиолог и нейрофизиолог Владимир Алимов.

