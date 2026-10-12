Врачи поспорили, как тишина защищает от болезни Альцгеймера
Эксперты объясняли НСН, почему в тишине клетки делятся быстрее и как это связано со стрессом.
Двухчасовое пребывание в тишине стимулирует рост новых клеток мозга у животных, однако невролог и нейрофизиолог поспорили в беседе с НСН, вызван ли этот эффект глубокими процессами самоочищения и переработки информации или является лишь защитной реакцией мозга на стресс.
Тишина регенерирует мозг, говорится в исследовании ученых из Университета Дьюка. По их данным, простое пребывание грызунов в полной тишине по два часа в день стимулировало у них создание новых клеток мозга. Невролог Павел Хорошев объяснял НСН, почему отсутствие внешних раздражителей заставляет мозг работать в усиленном режиме.
«Тишина — это сенсорная депривация (полное или частичное лишение человека (или животного) внешних чувственных впечатлений, которые поступают в мозг через органы чувств: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние, - прим. НСН), при которой мозг вовсе не отдыхает, а работает активнее, чем при бодрствовании. В этот момент он перерабатывает накопленную информацию, тестирует старые синапсы, решает, какие связи сохранить, а какие разорвать», - пояснил он.
Врач также допускает, что именно в условиях акустического покоя запускаются важнейшие процессы самоочищения и обновления органа.
«В тишине мозг переключается на поддержание жизнедеятельности. Ему важно не просто вырастить новые клетки, но и очиститься от амилоидных отложений и тау-белков, провоцирующих болезнь Альцгеймера. Состояние сниженной внешней нагрузки оптимально для такой внутренней работы», - добавил Хорошев.
Кроме тишины, нейрогенезу помогают бег, плавание, велосипед, глубокий сон и новые навыки, например, языки, инструменты, сложные игры. Однако невролог подчеркивает, что привычный спорт и новые хобби влияют на когнитивные функции совершенно по-разному.
«Автоматические, доведенные до рефлексов действия — вроде плавания или езды на велосипеде у профессионалов — почти не задействуют кору мозга, поэтому их можно отнести к состоянию покоя. Для стимуляции же мозга подходят только новые занятия, требующие размышлений и освоения непривычных навыков», - отметил невролог.
Впрочем, далеко не все представители научного сообщества спешат переносить результаты экспериментов над грызунами на человека. Скептическую позицию в отношении подобных выводов занимает ученый-нейрофизиолог и автор книги «Автостопом по мозгу» Елена Белова.
«Складывается впечатление, что животные просто попали в необычную для них обстановку — они просто не привыкли быть в тишине. Далекоидущих выводов о регенерации мозга в тишине я бы делать не стала», - сказала она НСН.
Намеренный отказ от упрощения жизни гаджетами и нейросетями не оказывает никакого положительного долгосрочного эффекта на мозг, кроме цифровой разгрузки, рассказал ранее НСН нейробиолог и нейрофизиолог Владимир Алимов.
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