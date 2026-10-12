Трамп: Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны ЕС потратили $250 млрд на закупку российских энергоносителей, а СМИ не уделяют этому должного внимания. Об этом пишут «Известия».
Так американский лидер ответил на обвинения со стороны Евросоюза в связи с решением Вашингтона смягчить санкционные ограничения в отношении дизельного топлива из РФ.
По мнению президента Соединенных Штатов, европейские страны продолжают критиковать его энергетическую политику. И это несмотря на собственные расходы на российские энергоресурсы, резюмировал Трамп.
Ранее глава США назвал верным решение заключить с Москвой сделку по дизелю.
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