Трамп: Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны ЕС потратили $250 млрд на закупку российских энергоносителей, а СМИ не уделяют этому должного внимания. Об этом пишут «Известия».

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Так американский лидер ответил на обвинения со стороны Евросоюза в связи с решением Вашингтона смягчить санкционные ограничения в отношении дизельного топлива из РФ.

По мнению президента Соединенных Штатов, европейские страны продолжают критиковать его энергетическую политику. И это несмотря на собственные расходы на российские энергоресурсы, резюмировал Трамп.

Ранее глава США назвал верным решение заключить с Москвой сделку по дизелю.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЭнергетикаДональд ТрампСШАЕвропаРоссия

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