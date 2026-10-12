Экономист назвал индекс новогодних подарков на 2027 год
Новогодние подарки для семьи, друзей и коллег могут обойтись россиянину примерно в 27-59,5 тыс. рублей, если поздравлять сразу 14 человек. Такой расчет составил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко для Life.
В примерный список эксперт включил трех коллег, супруга или супругу, родителей, пятерых друзей, брата или сестру, а также бабушку и дедушку. Итоговая сумма зависит от выбранных сюрпризов, города, магазина и бренда.
На трех коллег экономист советует заложить от 2,25 до 4,5 тыс. рублей. То есть от 750 рублей до 1,5 тыс. на человека. В качестве универсальных вариантов подойдут чай или кофе, термокружка, сладости, ежедневник, ароматическая свеча, диффузор или недорогой плед.
Самая широкая вилка — у подарка супругу или супруге: от 5 до 15 тыс. рублей. Здесь можно рассмотреть украшения, аксессуары, беспроводные наушники, смарт-часы, парфюм или сертификат на совместное впечатление.
Для родителей бюджет составляет 6-10 тыс. рублей на двоих, на пятерых друзей — еще от 5 до 15 тыс. рублей. Сюрприз брату или сестре эксперт оценил в 3-5 тыс. рублей, а на бабушку и дедушку потребуется еще 6-10 тыс. рублей.
По словам Щербаченко, новогодний подарок не обязательно должен быть дорогим. Важнее, чтобы он подходил человеку. Коллеге можно выбрать что-то приятное и универсальное, другу — вещь по интересам, а родным — вещь, которая поможет провести время вместе.
Ранее эксперт объяснил, что новогодний подарок учителю не должен превышать 3 тыс. рублей.
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