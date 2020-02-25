Носик: Среди граждан всё больше тех, кто хочет управлять страной

Александр Носик : «Я хотел бы рассказать об одном из своих дедушек. Мой дед по отцу Бенедикт несколько раз сбегал со стройки с завода на Урале на фронт. Он был руководителем этой стройки, там работы вели заключенные ГУЛАГа. Его ловил НКВД, и там сказали, что если он сбежит еще раз, то станет рядовым строителем завода. Он был нужен в тылу и свою миссию выполнил. Завод был построен, его уважали все, и заключенные и те, кто был наемной рабочей силой. И даже, однажды пошли ему на встречу, работая сверхурочно, когда надо было сдать вовремя объект. Мы выстояли в той чудовищной войне. Всех с праздником Победы, счастья, мира и любви!» – делится Александр Носик со слушателями и читателями НСН.

