Носик: Среди граждан всё больше тех, кто хочет управлять страной
Актер театра и кино Александр Носик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Почти четверть россиян не хочет, чтобы у власти был один человек
Меньше россиян стали хотеть сильной руки в руководстве страны. Доля граждан с таким мнением сегодня составляет менее пятидесяти процентов, это на девять процентов меньше, чем в 2018 году. А количество тех, кто против передачи всей власти одному человеку выросло до двадцати двух процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Александр Носик : «На мой взгляд, это замечательно. Это говорит о росте самосознания среди населения нашей страны, о том, что все больше граждан хотят принимать участие в управлении этой страной и о том, что все-таки здравый смысл начинает присутствовать на нашем правовом поле. Наверное, это и есть путь к демократии и праву на выбор», – отмечает в эксклюзивном интервью НСН Александр Носик.
Штрафы за ПДД будут выписывать в зависимости от «порядочности» водителя
Штрафы для автомобилистов предлагают дифференцировать, разделив участников дорожного движения на «порядочных» и «нарушителей». Противники этой идеи утверждают, что процедура разделения – очень сложная, и опасаются большого количества неправомерных штрафов.
Александр Носик : «Вопрос первый, кто будет определять, кто порядочный, а кто нарушитель. Второе, это больше похоже на прогрессивную шкалу штрафов, что возможно. Но меня волнует совсем другое – они должны быть едины для всех. А когда я вижу у дорогих ресторанов или магазинов в три ряда дорогие машины представительного класса с заклеенными номерами, у меня возникает вопрос, будет ли все это работать», – рассуждает актер в эфире НСН.
СМИ: В России закроется ряд «сладких» предприятий
По сообщениям СМИ, в России могут закрыться несколько сахарных заводов. Причина тому - низкие цены на сахар, которые последние три года не позволяют поддерживать нужный уровень рентабельности.
Александр Носик : «Вот тут я считаю, что как раз должна работать экономика. Правительство нашей страны должно поддержать производителей сахара, потому что сохранение таких заводов – это рабочие места, а значит и спрос у населения, у покупателей. Я надеюсь, что такое решение будет принято», – делится он с НСН.
Выйдет новая серия «Друзей»
Звездные актеры «Друзей» вернутся на экран в часовом спецвыпуске, посвященном 25-летию сериалу.
Александр Носик : «Знаменательно и здорово. Потрясающий сериал, и дай бог каждому актеру попасть в такой же блокбастер нашего телевидения», – говорит он в эксклюзивном интервью НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О героях в своей семье рассказывает актер театра и кино Александр Носик.
Александр Носик : «Я хотел бы рассказать об одном из своих дедушек. Мой дед по отцу Бенедикт несколько раз сбегал со стройки с завода на Урале на фронт. Он был руководителем этой стройки, там работы вели заключенные ГУЛАГа. Его ловил НКВД, и там сказали, что если он сбежит еще раз, то станет рядовым строителем завода. Он был нужен в тылу и свою миссию выполнил. Завод был построен, его уважали все, и заключенные и те, кто был наемной рабочей силой. И даже, однажды пошли ему на встречу, работая сверхурочно, когда надо было сдать вовремя объект. Мы выстояли в той чудовищной войне. Всех с праздником Победы, счастья, мира и любви!» – делится Александр Носик со слушателями и читателями НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.