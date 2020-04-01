Новости за ночь: В Сколково предложили уничтожать коронавирус особой водой
Российские учёные из Сколково предположили, что обработанная холодной плазмой вода может уничтожать патогены, в том числе и коронавирус Covid-2019, пишут «Известия». Полученная жидкость содержит «агрессивный» кислород и хлорноватистую кислоту, которая разрушает белки.
Разработчики утверждают, что такая вода не имеет запаха и абсолютно безопасна для человека, в отличие от хлорки и растворов на основе спирта. Её можно использовать для дезинфекции поверхностей и, например, медицинских масок: сразу после распыления жидкость превращается в обычную воду.
Производство «особой» воды сравнительно дешёвое — сто рублей за тысячу литров. Однако её воздействие на вирусы с липидной оболочкой ещё предстоит оценить.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о разработке нового теста для выявления коронавируса. Как объяснил НСН бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, новый диагностический набор позволит получать более точные результаты.
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