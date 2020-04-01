Новости за ночь: В Сколково предложили уничтожать коронавирус особой водой

Разработчики утверждают, что такая вода не имеет запаха и абсолютно безопасна для человека, в отличие от хлорки и растворов на основе спирта. Её можно использовать для дезинфекции поверхностей и, например, медицинских масок: сразу после распыления жидкость превращается в обычную воду.

Производство «особой» воды сравнительно дешёвое — сто рублей за тысячу литров. Однако её воздействие на вирусы с липидной оболочкой ещё предстоит оценить.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о разработке нового теста для выявления коронавируса. Как объяснил НСН бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, новый диагностический набор позволит получать более точные результаты.

