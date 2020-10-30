Новости за ночь: В России предлагают отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

Чтобы снизить затраты, Ассоциация предлагает в случае замены приборов делать выбор в пользу «умных счетчиков», либо полностью отказаться от дорогого оборудования. Принимать решение должны региональные власти, считают авторы инициативы.

С 24 сентября в России изменился регламент поверки измерительных приборов. Согласно новым правилам, вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в интервью НСН назвала основные преимущества этого правила.

«Это экономит время и силы потребителя, потому что можно не сдавать эти справки в ресурсоснабжающую или управляющую компанию, они могут все это брать с сайта», - пояснила эксперт.

