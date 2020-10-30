Новости за ночь: В России предлагают отказаться от массовой установки «умных» счетчиков
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний выступила с идеей от всеобщей установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть «интеллектуальными». Но бизнес подсчитал, что это обойдется в сумму от от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. По всей стране нужно будет установить 45 млн счетчиков.
Чтобы снизить затраты, Ассоциация предлагает в случае замены приборов делать выбор в пользу «умных счетчиков», либо полностью отказаться от дорогого оборудования. Принимать решение должны региональные власти, считают авторы инициативы.
С 24 сентября в России изменился регламент поверки измерительных приборов. Согласно новым правилам, вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в интервью НСН назвала основные преимущества этого правила.
«Это экономит время и силы потребителя, потому что можно не сдавать эти справки в ресурсоснабжающую или управляющую компанию, они могут все это брать с сайта», - пояснила эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- Назван период наибольшей заразности пациента с коронавирусом
- Установлена личность участника нападения на церковь в Ницце
- Новости за ночь: Учёные нашли основной источник распространения коронавируса
- Новости за ночь: Ученые выявили необычный симптом коронавируса
- Новости за ночь: Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru