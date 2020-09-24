Эксперт ЖКХ рассказала о новых правилах поверки счётчиков

Поверку бытовых счетчиков по новым правилам можно не проводить, напомнила в эфире НСН исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Во время пандемии в соответствии с 424-м постановлением правительства у нас потребитель освобожден от необходимости проводить поверки приборов учета. То есть даже если межповерочный интервал истек в 2020 году, а поверку потребитель не сделал, то раньше бы ему стали начислять потребление ресурсов по нормативу, а в этом году никаких санкций нет и до конца года можно подождать и не проводить поверку», - рассказала она.



Разворотнева пояснила, что сейчас по новым правилам все результаты метрологических результатов поверок приборов учета должны вноситься в единый реестр на сайте единой метрологической службы.

«Это экономит время и силы потребителя, потому что можно не сдавать эти справки в ресурсоснабжающую или управляющую компанию, они могут все это брать с сайта», - говорит она.