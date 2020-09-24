Эксперт ЖКХ рассказала о новых правилах поверки счётчиков
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала НСН о новых правилах поверки счетчиков услуг ЖКХ.
В России изменился регламент поверки измерительных приборов. Согласно новым правилам, вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр. При этом бумажные свидетельства, начиная с 24 сентября, будут носить лишь ознакомительный характер, они будут выдаваться только по желанию пользователя.
Поверку бытовых счетчиков по новым правилам можно не проводить, напомнила в эфире НСН исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
«Во время пандемии в соответствии с 424-м постановлением правительства у нас потребитель освобожден от необходимости проводить поверки приборов учета. То есть даже если межповерочный интервал истек в 2020 году, а поверку потребитель не сделал, то раньше бы ему стали начислять потребление ресурсов по нормативу, а в этом году никаких санкций нет и до конца года можно подождать и не проводить поверку», - рассказала она.
Разворотнева пояснила, что сейчас по новым правилам все результаты метрологических результатов поверок приборов учета должны вноситься в единый реестр на сайте единой метрологической службы.
«Это экономит время и силы потребителя, потому что можно не сдавать эти справки в ресурсоснабжающую или управляющую компанию, они могут все это брать с сайта», - говорит она.
В случае звонков мошенников всегда можно в реальном времени посмотреть поверочный интервал вашего прибора учета и понять, что вас пытаются обмануть, отметила она.
На сайте также будут представлены данные о всех допущенных в эксплуатацию приборах учета, что поможет в спорах с ресурсоснабжающей организацией, если последние будут отказываться принимать данные с того прибора, что стоит у пользователя и требовать установки иного, говорит Разворотнева.
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