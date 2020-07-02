Названы преимущества умных счетчиков

Разворотнева также отметила, что нынешние приборы учёта отличаются классом точности. Кроме того, многие россияне сдают показания не ежемесячно, что приводит к перерасчётам, передает RT.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила НСН, что индексация тарифов ЖКХ с 1 июля приведёт к ещё большему росту неплатежей. Она считает, то рост тарифов необходимо увязать с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вувелиится.



