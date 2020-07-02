Названы преимущества умных счетчиков

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала о преимуществах умных счётчиков.

По ее словам, новая общая система будет одновременно снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. В этом случае сотрудники поставщика смогут не перепроверять информацию, полученную от жильцов, которым также самим не придется сдавать показания приборов учёта, пишут «Известия».

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Разворотнева также отметила, что нынешние приборы учёта отличаются классом точности. Кроме того, многие россияне сдают показания не ежемесячно, что приводит к перерасчётам, передает RT.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила НСН, что индексация тарифов ЖКХ с 1 июля приведёт к ещё большему росту неплатежей. Она считает, то рост тарифов необходимо увязать с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вувелиится.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ЖКХ
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