Новости за ночь: В России пересмотрят стоимость отопления из-за тёплой зимы
Министерство строительства и ЖКХ пересчитает стоимость услуги отопления из-за аномально тёплой зимы, пишут «Известия». Тариф может снизиться для тех жителей, которым платежи начисляются равномерно в течение всего дома, а не по показаниям общедомовых счётчиков.
Как отмечается в материале, стоимость этой услуги ЖКХ уже начали пересматривать в Москве, где этой зимой было израсходовано на 20% меньше тепла и газа. В определённые месяцы сумма экономии может составить 200 рублей. Столичные власти пока не уточнили, когда москвичи почувствуют «оттепель» в платёжках. По данным «Известий», это должно произойти к концу 2020 года: тарифы за конкретный месяц рассчитываются из объёмов потраченного ресурса за аналогичный период прошлого года.
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ при отказе от бумажных квитанций, а его коллега Алексей Куринный – не отключать должникам газоснабжение для отопления и услугу водоотведения.
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