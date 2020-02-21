В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

21 февраля 202014:28

Законопроект о запрете на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ вносит изменения в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты (документ имеется в распоряжении НСН).

Проект внесен спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, лидером парламентской фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым и еще рядом депутатов.

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В законопроекте говорится, что кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В нем отмечается, что комиссию не имеет права взимать также оператор почтовой связи при почтовом переводе денежных средств физлицами в счет внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Аналогичный запрет, по мнению парламентариев, должен распространяться на платежных агентов и банковских платежных агентов.

В пояснительной записке к документу говорится, что мера будет способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению финансовой нагрузки населения.

Ранее идею одобрил президент РФ Владимир Путин, он назвал банковские комиссии при оплате ЖКХ «квазинагрузкой».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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