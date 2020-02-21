В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

В законопроекте говорится, что кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В нем отмечается, что комиссию не имеет права взимать также оператор почтовой связи при почтовом переводе денежных средств физлицами в счет внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Аналогичный запрет, по мнению парламентариев, должен распространяться на платежных агентов и банковских платежных агентов.

В пояснительной записке к документу говорится, что мера будет способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению финансовой нагрузки населения.

Ранее идею одобрил президент РФ Владимир Путин, он назвал банковские комиссии при оплате ЖКХ «квазинагрузкой».

