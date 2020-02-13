Депутат Госдумы предложили ввести скидки на оплату услуг ЖКХ

Депутат отметил, что оплата коммуналки остаётся значительной статьёй расходов россиян. Облегчить это бремя можно, предусмотрев возможность отказа от получения бумажных квитанций по квартплате, оплате газа и электроэнергии, считает он.

Сейчас россияне могут получать квитанции на бумаге и в электронном виде, однако при оплате онлайн не может отказаться от получения бумажных квитанций. Если дать им такую возможность, то тем, кто откажется от бумажек в пользу электронных квитанций, можно дать скидку за счёт сокращения расходов на бумагу и услуги почты, полагает Чернышов.

Депутат также предлагает обязать рекламодателей, печатающих объявления на квитанциях, выплачивать гражданам процент на оплату услуг ЖКХ.

По подсчётам аналитиков Сбербанка, в 2019 году россияне тратили на коммуналку в среднем 3826 рублей, писала «Газета.ру». В прошлом году тарифы индексировались дважды. Расходы на коммуналку за девять месяцев 2019 года оказались на 3% выше, чем за предыдущий аналогичный период.

В 2020 году плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет на 4%, сообщали «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

