Новости за ночь: В России изменились правила поверки счетчиков

Результаты метрологических работ будут вноситься в электронный реестр ФГИС «Аршин». Если данные не будут внесены в него, то показатели будут недействительны, пишут «Известия». Доступ к системе открыт для всех, в том числе потребителей.

В приказе Минпромторга также говорится, что бумажные свидетельства, которые действуют сейчас, будут сохранять юридическую силу до указанного в них срока очередной поверки прибора, отмечает RT.

С 1 июля в России были повышены тарифы на коммунальные услуги. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН выразила опасение, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей. Она предлагает в первую очередь помочь малоимущим гражданам.



