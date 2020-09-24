Новости за ночь: В России изменились правила поверки счетчиков

В России изменился регламент поверки измерительных приборов. Об этом со сообщает «Российская газета» со ссылкой на приказ Минпромторга.

Согласно новым правилам, вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр. При этом бумажные свидетельства, начиная с 24 сентября, будут носить лишь ознакомительный характер, они будут выдаваться только по желанию пользователя, передает Ura.ru.

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Результаты метрологических работ будут вноситься в электронный реестр ФГИС «Аршин». Если данные не будут внесены в него, то показатели будут недействительны, пишут «Известия». Доступ к системе открыт для всех, в том числе потребителей.

В приказе Минпромторга также говорится, что бумажные свидетельства, которые действуют сейчас, будут сохранять юридическую силу до указанного в них срока очередной поверки прибора, отмечает RT.

С 1 июля в России были повышены тарифы на коммунальные услуги. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН выразила опасение, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей. Она предлагает в первую очередь помочь малоимущим гражданам.


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