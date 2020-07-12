Россиян освободили от оплаты установки электросчетчиков
От 5 до 20 тысяч рублей россияне смогут экономить на покупке и установке электросчетчиков, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.
Теперь потребителям не надо оплачивать обслуживание и поверку электросчетчиков.
«С 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Рядовым потребителям «умные» приборы учета позволят онлайн следить за показаниями, при этом их можно будет также проверить на самом счетчике», — пояснили в Минэнерго.
Энергокомпании будут получать данные автоматически.
Приборы позволяют фиксировать уровень напряжения и частоту и контролировать качество электроэнергии. Планируется, что появится возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учета.
По подсчетам Минэнерго, экономия составит 70-80 млрд рублей в год в текущих ценах и не приведет к росту тарифов, отмечает Газета.ru.
Отмечается, что новшества касаются только электросчетчиков. Россияне по-прежнему оплачивают установку и поверку счетчиков воды.
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