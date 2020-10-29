Новости за ночь: В Минздраве назвали срок снижения активности коронавируса

Второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели, считает главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов..

«Мы ожидаем, что этот второй подъем не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель», - цитирует РИА Новости слова специалиста.

Дальше-хуже или хуже некуда? Россия на пороге плато по коронавирусу

Чуланов отметил, что по истечении обозначенного периода предположительно наступит стабилизация ситуации, отмечают Известия.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что и на плато страны, скорее всего, не вышла.

«Чтобы говорить о выходе на плато, нужно иметь ретроспективный анализ. Нужно иметь стабильные цифры в течение минимум недели. А лучше 10-14 дней. Пока этого не произошло, преждевременно говорить, что мы вышли на плато. Когда начнется снижение, мы будем понимать, что это было плато», – сказал собеседник НСН.



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ФОТО: РИА Новости
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