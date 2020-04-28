Новости за ночь: Учёный объяснил, как определить конец эпидемии COVID-19

Пока счёт идёт на тысячи новых заболевших, эпидемия коронавируса в России продолжается, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По его словам, эпидемия подойдёт к логическому концу в тот момент, когда будет подтверждаться не более ста новых случаев заболевания в сутки, передаёт РИА Новости.

Эксперт сообщил, что Москва уже прошла пик по COVID-19

В последние четыре дня показатель суточного прироста случаев COVID-19 в России держится около 6 тысяч. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что это пока ещё не говорит о прохождении пика заболеваемости: статистически подтверждённая тенденция должна сохраняться 7-10 дней. Москва пройдёт пик раньше, чем регионы, прогнозирует он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выход на плато ожидается к середине мая, а в июне станет «полегче».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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