Новости за ночь: Учёный объяснил, как определить конец эпидемии COVID-19

В последние четыре дня показатель суточного прироста случаев COVID-19 в России держится около 6 тысяч. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что это пока ещё не говорит о прохождении пика заболеваемости: статистически подтверждённая тенденция должна сохраняться 7-10 дней. Москва пройдёт пик раньше, чем регионы, прогнозирует он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выход на плато ожидается к середине мая, а в июне станет «полегче».

