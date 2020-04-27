Эксперт сообщил, что Москва уже прошла пик по COVID-19

Пик инфицирования коронавирусом в российской столице был достигнут 3 дня назад. Об этом сообщила РИА «Новости» руководитель Института экономики здравоохранения Высшей школы экономки Лариса Попович.

Она пояснила, что относительно Москвы необходимо учитывать не просто изменение числа инфицированных каждый день, а так называемую сглаженную кривую с учётом числа проводимых тестов на COVID-19.

По словам Попович, в Москве и регионах наблюдается разная динамика по заражению коронавирусом. В целом, число выявленных случаев зависит как от числа тестирований, так и от разнообразных случайных факторов, передает Газета.ру.