Эксперт сообщил, что Москва уже прошла пик по COVID-19

Пик инфицирования коронавирусом в российской столице был достигнут 3 дня назад. Об этом сообщила РИА «Новости» руководитель Института экономики здравоохранения Высшей школы экономки Лариса Попович.

Она пояснила, что относительно Москвы необходимо учитывать не просто изменение числа инфицированных каждый день, а так называемую сглаженную кривую с учётом числа проводимых тестов на COVID-19.

По словам Попович, в Москве и регионах наблюдается разная динамика по заражению коронавирусом. В целом, число выявленных случаев зависит как от числа тестирований, так и от разнообразных случайных факторов, передает Газета.ру.

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При этом в Москве уже отмечается снижение числа выявленных случаев инфицирования, несмотря на сохранение количества проводимых тестов.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2871. Об этом проинформировал оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 45 351 случай заражения.

На сегодня в стране зафиксировано 6198 новых случаев инфекции. Столица и Московская область по-прежнему лидируют среди российских регионов по количеству зараженных, уточняет РИА ФАН. При этом у 43,4% пациентов не зафиксировано клинических проявлений болезни.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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