Новости за ночь: У переболевших COVID-19 нашли выявили новое осложнение
Люди, перенёсшие коронавирус COVID-19, впоследствии могут испытывать озноб даже в жаркую погоду. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Подобный симптом многие воспринимают за повторное заболевание коронавирусом, однако тесты в этом случае отрицательные. По словам Павловой, учёные считают, что озноб возникает из-за поражения вирусом COVID-19 центральной нервной системы. Постоянное ли это последствие болезни или временно, специалисты пока не знают.
Как пишет Ura.ru, Павлова посоветовала пациентам с таким симптомом пить тёплый чай или тёплую воды с малиной или чёрной смородиной, что поможет согреться. А вот злоупотреблять алкоголем не следует — спиртное усугубит вызванную вирусом интоксикацию организма и замедлит восстановление, говорит она.
Ранее профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал о серьёзном поражении лёгких, которое возникает у переболевших COVID-19. По его словам, фиброзные поражения лёгких могут сохраняться на протяжении полутора-двух лет.
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