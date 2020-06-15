Новости за ночь: У переболевших COVID-19 нашли выявили новое осложнение

Подобный симптом многие воспринимают за повторное заболевание коронавирусом, однако тесты в этом случае отрицательные. По словам Павловой, учёные считают, что озноб возникает из-за поражения вирусом COVID-19 центральной нервной системы. Постоянное ли это последствие болезни или временно, специалисты пока не знают.

Как пишет Ura.ru, Павлова посоветовала пациентам с таким симптомом пить тёплый чай или тёплую воды с малиной или чёрной смородиной, что поможет согреться. А вот злоупотреблять алкоголем не следует — спиртное усугубит вызванную вирусом интоксикацию организма и замедлит восстановление, говорит она.

Ранее профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал о серьёзном поражении лёгких, которое возникает у переболевших COVID-19. По его словам, фиброзные поражения лёгких могут сохраняться на протяжении полутора-двух лет.

