Новости за ночь: Стало известно о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавируса

Добровольцы, принимающие участие в испытаниях вакцины от коронавируса, после двух недель эксперимента чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Самочувствие хорошее у участников исследования как из группы, получившей вакцину 18 июня, так и из группы, которая получила вакцину 23 июня, отмечает РИА ФАН.