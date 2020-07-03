Новости за ночь: Стало известно о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавируса

Добровольцы, принимающие участие в испытаниях вакцины от коронавируса, после двух недель эксперимента чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Самочувствие хорошее у участников исследования как из группы, получившей вакцину 18 июня, так и из группы, которая получила вакцину 23 июня, отмечает РИА ФАН.

Израиль возвращает ограничения из-за роста заражений коронавирусом

Минобороны России и Институт имени Гамалеи планируют завершить исследования новой вакцины от коронавируса в конце июля. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава военного ведомства Сергей Шойгу, напоминает RT.

За минувшие сутки коронавирусом в мире заразились более 176 тысяч человек. Об этом сообщили в ВОЗ. Общее число инфицированных - более 10,5 миллионов. Между тем, Израиль заявил, то возвращает ограничения из-за возросшего числа заражений.

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ФОТО: pixabay.com
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