Новости за ночь: Стало известно о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавируса
Добровольцы, принимающие участие в испытаниях вакцины от коронавируса, после двух недель эксперимента чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Самочувствие хорошее у участников исследования как из группы, получившей вакцину 18 июня, так и из группы, которая получила вакцину 23 июня, отмечает РИА ФАН.
Минобороны России и Институт имени Гамалеи планируют завершить исследования новой вакцины от коронавируса в конце июля. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава военного ведомства Сергей Шойгу, напоминает RT.
За минувшие сутки коронавирусом в мире заразились более 176 тысяч человек. Об этом сообщили в ВОЗ. Общее число инфицированных - более 10,5 миллионов. Между тем, Израиль заявил, то возвращает ограничения из-за возросшего числа заражений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru