Израиль возвращает ограничения из-за роста заражений коронавирусом

Власти Израиля объявили о возвращении страны к «политике ограничений» из-за роста числа заражений коронавирусом среди граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление в ходе телеобращения к гражданам страны сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, с начала текущей недели число заразившихся в стране увеличилось более чем в 2 раза: с 450 человек до почти тысячи.

Нетаньяху заявил, что наблюдается рост тяжелых больных COVID-19. Премьер подчеркнул, что введение вновь ограничений является вынужденной мерой для сдерживания роста заражений.

Так, в стране будут ограничены массовые мероприятия. В местах общественного питания смогут собираться не более 50 человек.











