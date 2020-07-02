Израиль возвращает ограничения из-за роста заражений коронавирусом
Власти Израиля объявили о возвращении страны к «политике ограничений» из-за роста числа заражений коронавирусом среди граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление в ходе телеобращения к гражданам страны сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, с начала текущей недели число заразившихся в стране увеличилось более чем в 2 раза: с 450 человек до почти тысячи.
Нетаньяху заявил, что наблюдается рост тяжелых больных COVID-19. Премьер подчеркнул, что введение вновь ограничений является вынужденной мерой для сдерживания роста заражений.
Так, в стране будут ограничены массовые мероприятия. В местах общественного питания смогут собираться не более 50 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- Гусев посоветовал либералам вовремя выносить свои предложения
- Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ
- В Минфине оценили потери бюджета РФ из-за коронавируса
- Определён размер семейного дохода для «нормальной жизни» в России
- Вузы отреагировали на угрозу переноса учебного года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru