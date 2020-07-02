ВОЗ: За минувшие сутки коронавирусом заразились более 176 тысяч человек
Более 176 тысяч человек в мире за минувшие сутки заразились новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает РИА Новости.
Общее число заразившихся в мире превысило 10,5 млн. Всего за время пандемии от последствий заражения умерло 512 842. За минувшие сутки это число увеличилось на 4787.
ВОЗ признала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта. По последним данным оперштаба, в РФ за все время зафиксировано 661 165 случаев коронавируса, 9 683 летальных исхода, 428 978 человек вылечились.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- Дочери футболиста Малафеева грозит тюремный срок до 15 лет
- Сванидзе: В России не стабильность, а консервация власти одного человека
- Гусев посоветовал либералам вовремя выносить свои предложения
- В США призвали Германию воспринимать РФ как угрозу
- Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru