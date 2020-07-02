ВОЗ: За минувшие сутки коронавирусом заразились более 176 тысяч человек

Общее число заразившихся в мире превысило 10,5 млн. Всего за время пандемии от последствий заражения умерло 512 842. За минувшие сутки это число увеличилось на 4787.

ВОЗ признала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта. По последним данным оперштаба, в РФ за все время зафиксировано 661 165 случаев коронавируса, 9 683 летальных исхода, 428 978 человек вылечились.



