Астахов отметил законодательную сложность в проекте по удаленной работе
Рабочая группа Госдумы, которая готовит ко второму чтению законопроект о регулировании дистанционной работы, хочет включить в него положения о северных надбавках и доплатах за «вредность».
Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что описать современные условия труда не так просто, как перевести сотрудников на «удалёнку».
«Достаточно несложно было перевести работников многих специальностей на работу в режиме онлайн. Но очень непросто теперь все эти особенности условий труда описать в законах и нормативно-правовых актах. Тем более, что-то мне подсказывает, что мы ушли в онлайн надолго», – сказал он.
Кроме того, Павел Астахов в эксклюзивном интервью НСН заверил, что полученные результаты после минувших выборов президента в Белоруссии невозможно подделать.
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