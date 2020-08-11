Астахов отметил законодательную сложность в проекте по удаленной работе

Рабочая группа Госдумы, которая готовит ко второму чтению законопроект о регулировании дистанционной работы, хочет включить в него положения о северных надбавках и доплатах за «вредность».

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что описать современные условия труда не так просто, как перевести сотрудников на «удалёнку».