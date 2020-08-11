Астахов отметил законодательную сложность в проекте по удаленной работе

Рабочая группа Госдумы, которая готовит ко второму чтению законопроект о регулировании дистанционной работы, хочет включить в него положения о северных надбавках и доплатах за «вредность».

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что описать современные условия труда не так просто, как перевести сотрудников на «удалёнку».

Законная «удаленка». Как меняется рынок труда в России

«Достаточно несложно было перевести работников многих специальностей на работу в режиме онлайн. Но очень непросто теперь все эти особенности условий труда описать в законах и нормативно-правовых актах. Тем более, что-то мне подсказывает, что мы ушли в онлайн надолго», – сказал он.

Кроме того, Павел Астахов в эксклюзивном интервью НСН заверил, что полученные результаты после минувших выборов президента в Белоруссии невозможно подделать.

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ФОТО: pixabay.com
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