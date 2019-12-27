Новости за ночь: Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной. Росстат публикует новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года. Согласно ему, выход на естественный прирост населения даже в оптимистичном сценарии прогноза вплоть до 2035 года не предполагается. А новый прогноз по продолжительности жизни не дотягивает до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 - в 2030-ом.
В среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году вырастет до 75,5 лет, а в 2030-ом - до 77,5 лет, уточняет RT.
На пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин заявил, что репродуктивное здоровье россиян ухудшается.
«Уместно ставить вопрос «не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. 52% мужчин умирают до 67 лет. Коэффициент рождаемости падает», - сказал ученый.
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