Новости за ночь: Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

27 декабря 201907:36

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной. Росстат публикует новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года. Согласно ему, выход на естественный прирост населения даже в оптимистичном сценарии прогноза вплоть до 2035 года не предполагается. А новый прогноз по продолжительности жизни не дотягивает до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 - в 2030-ом.

В среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году вырастет до 75,5 лет, а в 2030-ом - до 77,5 лет, уточняет RT.

Врачи рассказали о простом тесте на продолжительность жизни

На пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин заявил, что репродуктивное здоровье россиян ухудшается.

«Уместно ставить вопрос «не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. 52% мужчин умирают до 67 лет. Коэффициент рождаемости падает», - сказал ученый.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Flickr.com\Roman Sivak
ТЕГИ:НаселениеРосстат