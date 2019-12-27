Новости за ночь: Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной. Росстат публикует новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года. Согласно ему, выход на естественный прирост населения даже в оптимистичном сценарии прогноза вплоть до 2035 года не предполагается. А новый прогноз по продолжительности жизни не дотягивает до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 - в 2030-ом.

В среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году вырастет до 75,5 лет, а в 2030-ом - до 77,5 лет, уточняет RT.