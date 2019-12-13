Вымрем мы - придут другие

Ожидаемыми назвал данные Росстата о самой высокой за последние одиннадцать лет убыли населения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «демографическая яма (…) сейчас находится в своей кульминации». Очень неприятная, по оценке Пескова, ситуация стала наследием прошедших десятилетий. Ранее в комментарии на ту же тему Дмитрий Песков пояснял, что речь идет о совпадении двух демографических ям. «Это яма, которая идет с военных лет, потом яма, которая идет с 1990-х годов. Сейчас обе ямы совпали по времени, поэтому идет негативная динамика», - заявлял Песков. На скорейший перевод ситуации от знака минус в знак плюс направлены нацпроект в области демографии и целый набор других мер, - указал пресс-секретарь президента. По подсчетам Росстата, за девять месяцев этого года естественная убыль населения составила 259 600 человек. Основной причиной стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов.

Репродуктивное здоровье россиян ухудшается, - констатировал на пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин. По его словам, уместно ставить вопрос «не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. 52% мужчин умирают до 67 лет. Коэффициент рождаемости падает», - сказал ученый.

Одна из ключевых причин низкой рождаемости – социально-экономическое положение людей, в первую очередь молодежи, - заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов.

«Почему мало рожают? Прежде всего, нерешенные социально-бытовые, материальные вопросы. У молодежи есть тенденция рожать позднее, чтобы сначала встать на ноги, сделать карьеру, а уже потом обзаводиться семьей, рожать детей. Возраст создания семьи стал выше, и возраст рождения детей тоже увеличился».

О катастрофической убыли населения России еще летом говорила вице-премьер по соцвопросам Татьяна Голикова. С ее слов, регионы в погоне за «красивой» статистикой занижали данные о смертности по таким причинам как онкология или, например, ДТП. Последствия для страны могут оказаться весьма трагичными, - предупреждал тогда в эфире НСН лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин:

«Придет другое, значит, население, если вымрут. Как говорится, свято место пусто не бывает. Несмотря на то, что мы живем в тяжелейшем климате, в наших широтах жить очень сложно, но, ничего, придут. Обязательно придут», - убежден собеседник НСН.



