Врачи рассказали о простом тесте на продолжительность жизни
Медики рассказали о способе определить, доживет ли человек до своего 80-летия. Для этого японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у добровольцев в возрасте от 60 до 80 лет в течение многих лет, пишет «Российская газета».
В ходе исследования они выяснили, что если человек в 70 лет сохраняет бодрый темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду), то у него есть все шансы дожить до 80 лет. В случае, если человек в состоянии преодолеть за это время лишь не более полуметра, то вероятность того, что он проживет еще лет 10 резко уменьшается (до 15-35%), пишет «Свободная пресса».
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН развенчал слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой о долгой жизни россиян.
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