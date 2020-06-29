Новости за ночь: Россиян ждет короткая рабочая неделя

Оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день, пишут argumenti.ru. Также работающие 1 июля граждане смогут перенести выходной на любой другой день, в этом случае оплата должна быть произведена в обычном размере.

Из-за эпидемии коронавируса голосование по Конституции было перенесено с 22 апреля на 1 июля. Фактически проголосовать можно с 25 июня по 1 июля включительно. В двух регионах есть возможность электронного голосования: в Москве и Нижегородской области, пишут «Известия».

Накануне Общественный штаб сообщил, то в Москве никаких нарушений при голосовании нет, кроме того, там отметили высокую явке москвичей.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что система электронного голосования, опробованная в Москве, - это наиболее передовой формат волеизъявления граждан вскоре распространится по всей России.



