Политолог: Система электронного голосования – передовой формат волеизъявления граждан

По словам политолога, 28 тысяч наблюдателей контролируют чистоту процедуры голосования.

«Нарушений практически не фиксируется. Что касается хода голосования и явки, то по электронному голосованию явка, по последним данным, составила 70%. Это, на самом деле, очень хороший показатель и говорит о том, что чем больше людей регистрируется электронно, тем явка выше. Надо это использовать. По результатам пока говорить сложно, но я полагаю, благодаря электронному голосованию, Москва покажет результат по явке около 40%, что для Москвы в принципе при таких обстоятельствах и в летний сезон достаточно хорошо», - заявил Павел Данилин.

В целом, политолог высоко оценил безопасность и эффективность системы голосования на портале mos.ru.

