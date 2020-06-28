Политолог: Система электронного голосования – передовой формат волеизъявления граждан
По мнению политолога Павла Данилина, система электронного голосования, опробованная в Москве, как наиболее передовой формат волеизъявления граждан вскоре распространится по всей России.
«Я сам голосовал электронно и надеюсь, такая форма голосования скоро распространится на всей территории России, не только в Москве. Надо сказать, что электронное голосование заняло у меня около пяти минут — начиная с регистрации и заканчивая самим голосованием. Минуты три — чтобы зарегистрироваться, две — чтобы проголосовать», - считает Павел Данилин.
По словам политолога, 28 тысяч наблюдателей контролируют чистоту процедуры голосования.
«Нарушений практически не фиксируется. Что касается хода голосования и явки, то по электронному голосованию явка, по последним данным, составила 70%. Это, на самом деле, очень хороший показатель и говорит о том, что чем больше людей регистрируется электронно, тем явка выше. Надо это использовать. По результатам пока говорить сложно, но я полагаю, благодаря электронному голосованию, Москва покажет результат по явке около 40%, что для Москвы в принципе при таких обстоятельствах и в летний сезон достаточно хорошо», - заявил Павел Данилин.
В целом, политолог высоко оценил безопасность и эффективность системы голосования на портале mos.ru.
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