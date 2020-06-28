Общественный штаб: В Москве никаких нарушений при голосовании нет

Нарушений на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве не зафиксировано. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«На участках для традиционного очного голосования тоже все нормально. Видеонаблюдение идет. Все возможные инциденты фиксируются, но опять же, тут нечего сказать, поскольку таких инцидентов не зафиксировано. Видеонаблюдение продолжается и ночью, круглосуточно», - отметил Александр Асафов.

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Он отметил также, что и дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в штатном режиме. официальный представитель Общественного штаба рассказал о высокой явке москвичей на голосование.

«Голосование продолжается, самые последние результаты, которые у нас есть: общая явка 78,28% - 917 тыс. 428 голосующих проголосовали. Это общая цифра», - дополнил Асафов.

В Москве открыты 3608 участка для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Они действую с 25 июня по 1 июля, работая без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

Общероссийского голосование завершится 1 июля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКонституция РФГолосование
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