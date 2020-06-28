Общественный штаб: В Москве никаких нарушений при голосовании нет

Нарушений на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве не зафиксировано. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«На участках для традиционного очного голосования тоже все нормально. Видеонаблюдение идет. Все возможные инциденты фиксируются, но опять же, тут нечего сказать, поскольку таких инцидентов не зафиксировано. Видеонаблюдение продолжается и ночью, круглосуточно», - отметил Александр Асафов.