Глава Комиссии по образованию и науке ОП Москвы: Новости о принуждении к голосованию - фейковые

Лазутова выразила уверенность, что все желающие проголосуют. Она также поддержала мэра Москвы Сергея Собянина и пообещала «бить по рукам» за принуждение граждан к волеизъявлению по вопросу изменения Основного закона страны.

«Накануне любого голосования в сети то и дело появляется информация о том, что кого-то принуждают идти на выборы. По опыту могу сказать, что такие новости, гуляющие по просторам интернета, не имеют подтверждения. Они фейковые, как говорят сейчас. На днях Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что люди должны голосовать добровольно, их никто к этому не должен принуждать. А тех, кто будет заставлять - будем бить по рукам. Абсолютно согласна с нашим мэром! Недопустимо заставлять идти голосовать. Тем, кому не безразлично будущее нашей страны, обязательно проголосуют», - заявила Мария Лазутова.

Она также отметила, что голосование в столице проходит в атмосфере максимальной открытости, на участках присутствуют обученные наблюдатели, повсюду установлено видеонаблюдение.

Напомним, в Москве работает порядка 21 500 наблюдателей от НКО и общественных организаций, а также от парламентских партий.

Все 3608 участка оборудованы камерами видеонаблюдения, которые работают круглосуточно и направляют данные в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

