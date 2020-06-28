Глава Комиссии по образованию и науке ОП Москвы: Новости о принуждении к голосованию - фейковые
Председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова назвала фейковыми новости о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва.
Лазутова выразила уверенность, что все желающие проголосуют. Она также поддержала мэра Москвы Сергея Собянина и пообещала «бить по рукам» за принуждение граждан к волеизъявлению по вопросу изменения Основного закона страны.
«Накануне любого голосования в сети то и дело появляется информация о том, что кого-то принуждают идти на выборы. По опыту могу сказать, что такие новости, гуляющие по просторам интернета, не имеют подтверждения. Они фейковые, как говорят сейчас. На днях Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что люди должны голосовать добровольно, их никто к этому не должен принуждать. А тех, кто будет заставлять - будем бить по рукам. Абсолютно согласна с нашим мэром! Недопустимо заставлять идти голосовать. Тем, кому не безразлично будущее нашей страны, обязательно проголосуют», - заявила Мария Лазутова.
Она также отметила, что голосование в столице проходит в атмосфере максимальной открытости, на участках присутствуют обученные наблюдатели, повсюду установлено видеонаблюдение.
Напомним, в Москве работает порядка 21 500 наблюдателей от НКО и общественных организаций, а также от парламентских партий.
Все 3608 участка оборудованы камерами видеонаблюдения, которые работают круглосуточно и направляют данные в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
634 тыс.+6 791 / сут.
Умерли
9 073+104 / сут.
Выздоровели
399 тыс.+5 735 / сут.
- Россия готова поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
- «Норникель» начал служебное расследование сброса в тундру воды с фабрики под Норильском
- Аксенов отказался просить воду у Зеленского для Крыма
- Порье выразил благодарность Хабибу за поздравления
- Путин ввел правило не летать одним бортом с премьером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru