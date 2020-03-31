Новости за ночь: Российские ученые создали высокоточный тест на коронавирус
Ученые Роспотребнадзора объявили о разработке теста, который в одном исследовании способен выявить наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в БУН Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии службы.
Тест уже проверен, 25 марта он был зарегистрирован для того, чтобы его можно было использовать в России, пишет «Газета.ру».
С помощью нового медики смогут не только быстро выявить SARS-CoV-2, но и отличать его от других родственных вирусов, сообщает RT.
Проведение массового тестирования позволит выявить заболевших на ранней стадии и быстрее остановить распространение инфекции, отметили в Роспотребнадзоре.
По данным на 30 марта, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России приближается к двум тысячам. Умерли 17 человек. излечились 66, сообщает АГН «Москва».
Российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН сообщил, почему иностранные фармкомпании создают антирекламу отечественным препаратам. Кроме того, он полагает, что эпидемия коронавируса в России пойдет на спад летом.
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