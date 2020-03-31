Новости за ночь: Российские ученые создали высокоточный тест на коронавирус

Ученые Роспотребнадзора объявили о разработке теста, который в одном исследовании способен выявить наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в БУН Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии службы.

Тест уже проверен, 25 марта он был зарегистрирован для того, чтобы его можно было использовать в России, пишет «Газета.ру».

С помощью нового медики смогут не только быстро выявить SARS-CoV-2, но и отличать его от других родственных вирусов, сообщает RT.

Проведение массового тестирования позволит выявить заболевших на ранней стадии и быстрее остановить распространение инфекции, отметили в Роспотребнадзоре.

По данным на 30 марта, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России приближается к двум тысячам. Умерли 17 человек. излечились 66, сообщает АГН «Москва».