Всем сидеть! По домам

По официальным данным на 30 марта, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф», в целом по стране зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусом, что на 302 больше предыдущих суток, 9 человек скончались, 66 пациентов выздоровели. Режим полной изоляции для всех категорий граждан введен, в частности, в Свердловской, Липецкой, Ульяновской областях, в Татарстане. Ленинградская область вслед за Москвой и Подмосковьем ограничила передвижение граждан.

Без перегибов на местах не обошлось, что, впрочем, в сложившейся, мягко говоря, неординарной ситуации понятно. В соцсетях появились видеозаписи, как по целому ряду подмосковных городов, в частности, Дзержинскому, Серпухову, Видному, Королёву, ездят патрульные автомобили, предупреждающие по громкоговорителям о действии комендантского часа. Областной главк МВД уже заверил, что «на территории Московской области комендантский час не вводился», а «в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки». За полицейских заступился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, просив относиться с пониманием к тому, в каких обстоятельствах приходится работать на фоне пандемии коронавируса чрезвычайным службам, медикам и полицейским.

Сотрудникам столичной полиции разработали специальную памятку о порядке контроля за соблюдением горожанами режима самоизоляции и наказаниях для нарушителей. Как стало известно «Коммерсанту», особое внимание патрулей будет сосредоточено на парках, скверах, бульварах, спортплощадках и шашлычных зонах, дворах и детских площадках, местах выгула собак, гаражных кооперативах. При встрече двух и более лиц полицейские должны предупредить их о введенном запрете покидать квартиру или иное место жительства, кроме указанных в распоряжении мэра обстоятельств. Если причина появления на улице не входит в их число, полицейские должны предупредить нарушителей о возможности привлечения к ответственности по части первой статьи 19.4 Кодекса об административных правонарушениях со штрафом до 1 тысячи рублей и потребовать незамедлительно вернуться домой. Если и на этот раз нарушители режима самоизоляции откажутся вернуться домой подобру-поздорову, им уже грозит наказание по статье КоАП 19.3 – неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Всем сидеть! Пока – по домам.

