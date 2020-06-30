Канада продлила запрет на въезд в страну для иностранцев до 31 июля

Запрет на въезд в Канаду для иностранных граждан продлили до 31 июля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу страны.

В ведомстве отметили, что решение принято в целях охраны общественного здоровья.

Уточняется, что запрет не касается граждан США и постоянных резидентов Канады. Также исключениями станут близкие родственники канадцев, дипломаты, зарубежные студены и дипломаты.

Напомним, запрет на въезд иностранцев Канада ввела 16 марта из-за распространения коронавируса.











