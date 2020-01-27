Новости за ночь: Роспотребнадзор назначил меры по борьбе с распространением коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора оперативно разработали перечень мероприятий, которые будут препятствовать распространению коронавируса нового типа в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Соответствующий список содержится в постановлении главного санитарного врача РФ, оно уже зарегистрировано в Минюсте.
В ведомстве подчёркивают, что держат ситуацию под строгим контролем.
В Китае жертвами нового коронавируса, вызывающего пневмонию, стали 80 человек. Заболевание диагностировано и у людей за пределами Китая – в США, Франции, Японии, Южной Корее, Таиланде, Австралии и ещё нескольких странах. В России у госпитализированных с подозрением на коронавирус этот диагноз не подтвердился.
Профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН призвал россиян не паниковать из-за угрозы заражения коронавирусом. ОН посоветовал соотечественникам прививаться от гриппа – это заболевание для россиян опаснее коронавируса.
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