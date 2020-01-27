Число жертв коронавируса в Китае достигло 80 человек

27 января 202008:10

По данным государственного комитета Китая по делам здравоохранения, число погибших от вызванной новым типом коронавируса пневмонии достигло 80 человек. Все новые смертельные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, откуда начал распространяться вирус, передает «Интерфакс».

Эпидемиологи назвали источник китайского коронавируса

Общее число зараженных в стране составляет 2794 человек. При этом случаи заболевания уже выявлены в США, Франции, Японии, Южной Корее, Таиланде, Австралии, Сингапуре.

Предположительно, источником заразы стал рынок морепродуктов в Ухане, где продавали мясо диких животных. Получила распространение версия, что вирус мог передаться от змей. Однако сейчас китайские специалисты считают, что новый коронавирус очень похож на тот, что есть у летучих мышей в провинции Чжэцзян.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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