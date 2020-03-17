Новости за ночь: Пользователей предупредили о «киберкоронавирусе»

В сети появились мошенники, которые пытаются нажиться на пандемии коронавируса. Они отправляют потенциальным жертвам письма от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воруют персональные данные, а также якобы организовывают пожертвования на борьбу с коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказали IT-эксперты.

Письма, направленные якобы от ВОЗ, рассказывают о мерах безопасности в период эпидемии. Как только пользователь нажимает на ссылку в сообщении, его перенаправляют на фишинговый сайт и предлагают поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников, сообщает РЕН ТВ.