Новости за ночь: Пользователей предупредили о «киберкоронавирусе»

В сети появились мошенники, которые пытаются нажиться на пандемии коронавируса. Они отправляют потенциальным жертвам письма от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воруют персональные данные, а также якобы организовывают пожертвования на борьбу с коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказали IT-эксперты.

Письма, направленные якобы от ВОЗ, рассказывают о мерах безопасности в период эпидемии. Как только пользователь нажимает на ссылку в сообщении, его перенаправляют на фишинговый сайт и предлагают поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников, сообщает РЕН ТВ.

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Чтобы не стать жертвой коронавируса, специалисты советуют установить систему безопасности на свое устройство. Кроме того, по их словам, если ссылка в письме заинтересовала, то ее лучше набрать в браузере, а не переходить по ней, передает Ura.ru. А письма от незнакомого отправителя лучше удалить.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему кражи денег, которая получила название «Белый кролик». Сначала клиент привлекается на безобидные брендированные сайты с опросами, где обещается вознаграждение, а получив письмо о выигрыше с вредоносной ссылкой, теряет бдительность и переводит деньги злоумышленнику.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
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