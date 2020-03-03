Мошенники стали красть с бонусных карт россиян
В России все чаще отмечаются случаи кражи бонусов, накопленных россиянами на скидочных картах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой специалиста компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.
«Количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц», — рассказал эксперт.
Это связано с тем, что на картах программ лояльности 30 крупнейших ритейлеров в денежном эквиваленте находится порядка 50 миллиардов рублей.
Кража бонусов происходит по двум схемам. В первом случае злоумышленникам удается проникнуть в личный кабинет потребителя, во втором случае – мошенники создают личный кабинет на карту, выданную другому человеку. В последнем случае, потребитель может и не знать, что у него есть онлайн-профиль.
Подобными схемами, утверждает эксперт, чаще всего пользуются «начинающие мошенники», а также сотрудники магазинов или колл-центров, у которых есть доступ к необходимой информации, сообщает Ura.ru.
Все эти действия существенно подрывают доверие людей к программам лояльности, что в свою очередь ведет к ежемесячным убыткам ритейлеров до 3 млн рублей.
Президеент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в рамках пресс-конференции НСН предостерег россиян от разглашения своих паролей и других данных для доступа к банковским счетам.
«Самый простой барьер на пути мошенников – здравый смысл. Первое правило наряду с этим – если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не стопроцентная гарантия от хищения. Главное, чем нужно руководствоваться в такой ситуации – что нельзя называть свои пароли, коды и так далее. В противном случае это напоминает ситуацию, когдла к вам на улице подходят люди, представляются сотрудниками ЖЭКа, предлагают поменять трубы, а вы даете им ключи от квартиры», - заявил он
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