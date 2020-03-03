Мошенники стали красть с бонусных карт россиян

Это связано с тем, что на картах программ лояльности 30 крупнейших ритейлеров в денежном эквиваленте находится порядка 50 миллиардов рублей.

Кража бонусов происходит по двум схемам. В первом случае злоумышленникам удается проникнуть в личный кабинет потребителя, во втором случае – мошенники создают личный кабинет на карту, выданную другому человеку. В последнем случае, потребитель может и не знать, что у него есть онлайн-профиль.

Подобными схемами, утверждает эксперт, чаще всего пользуются «начинающие мошенники», а также сотрудники магазинов или колл-центров, у которых есть доступ к необходимой информации, сообщает Ura.ru.

Все эти действия существенно подрывают доверие людей к программам лояльности, что в свою очередь ведет к ежемесячным убыткам ритейлеров до 3 млн рублей.

Президеент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в рамках пресс-конференции НСН предостерег россиян от разглашения своих паролей и других данных для доступа к банковским счетам.

«Самый простой барьер на пути мошенников – здравый смысл. Первое правило наряду с этим – если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не стопроцентная гарантия от хищения. Главное, чем нужно руководствоваться в такой ситуации – что нельзя называть свои пароли, коды и так далее. В противном случае это напоминает ситуацию, когдла к вам на улице подходят люди, представляются сотрудниками ЖЭКа, предлагают поменять трубы, а вы даете им ключи от квартиры», - заявил он

