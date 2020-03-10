Мошенники создали новую схему кражи денег у россиян
Мошенники придумали новую схему кражи денег, которая получила название «Белый кролик». Сначала клиент привлекается на безобидные брендированные сайты с опросами, где обещается вознаграждение, а получив письмо о выигрыше с вредоносной ссылкой, теряет бдительность и переводит деньги злоумышленнику, пишут «Известия».
В Group-IB рассказали, что всплеск таких случаев был отмечен во второй половине прошлого года.
Клиенты попадаются на удочку к мошенникам из-за того, что каждый отдельный этап этой схемы не вызывает подозрений у служб безопасности кредитных организаций.
На удочку злоумышленников могли попасть, например, поклонники видеоблогера Юрия Дудя, пишут argumenti.ru. Мошенников не так легко поймать из-за того, что они создают сайты-однодневки и крадут незначительные суммы. Люди не обращаются в полицию по этому поводу.
6 марта о новом способе хищения денег с банковского счета рассказали в пресс-центре МВД. Это так называемый зеркальный сайт банка. «Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка», - сказали представители министерства.
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