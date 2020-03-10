Мошенники создали новую схему кражи денег у россиян

Клиенты попадаются на удочку к мошенникам из-за того, что каждый отдельный этап этой схемы не вызывает подозрений у служб безопасности кредитных организаций.

На удочку злоумышленников могли попасть, например, поклонники видеоблогера Юрия Дудя, пишут argumenti.ru. Мошенников не так легко поймать из-за того, что они создают сайты-однодневки и крадут незначительные суммы. Люди не обращаются в полицию по этому поводу.

6 марта о новом способе хищения денег с банковского счета рассказали в пресс-центре МВД. Это так называемый зеркальный сайт банка. «Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка», - сказали представители министерства.

