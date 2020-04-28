В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство
Поправки в КоАП, предусматривающие штрафы для чиновников, которые оскорбляют граждан, разработала «Единая Россия». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление депутата Госдумы Александра Хинштейна.
По его словам, проект «О хамстве чиновников» предполагает штрафы в размере до 150 тысяч рублей для госслужащих. Парламентарий подчеркнул, что в том случае, если государственный или муниципальный чиновник оскорбляет людей, ему грозит не только штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать, пишет Газета.ру.
Добавим, при первом нарушении чиновников хотят дисквалифицировать на срок до года, а при повторном — на срок до двух лет.
Напомним, в январе Владимир Путин заявил, что к чиновникам за хамство должны применяться более строгие меры, чем к другим гражданам. Президенту был задан вопрос о возможности принятия закона о противодействии хамству. Путин отметил, что действующее законодательство РФ уже позволяет принимать необходимые меры в отношении должностных лиц, подчеркнув важность более строгого к ним подхода.
В частности, по итогам заседания Совета по правам человека Путин дал поручение своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Ранее, в декабре 2019 года, глава государства поддержал идею увольнять государственных служащих, которые хамят обратившимся к ним гражданам.
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