В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство

Поправки в КоАП, предусматривающие штрафы для чиновников, которые оскорбляют граждан, разработала «Единая Россия». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление депутата Госдумы Александра Хинштейна.

По его словам, проект «О хамстве чиновников» предполагает штрафы в размере до 150 тысяч рублей для госслужащих. Парламентарий подчеркнул, что в том случае, если государственный или муниципальный чиновник оскорбляет людей, ему грозит не только штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать, пишет Газета.ру.

Добавим, при первом нарушении чиновников хотят дисквалифицировать на срок до года, а при повторном — на срок до двух лет.