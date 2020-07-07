Новости за ночь: Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удалёнке»

В частности, соответствующая вакансия размещена небольшой компанией, работающей с бизнесом (b2b-сегмент). От соискателя требуется профессионализм, оперативность, адаптация к меняющимся требованиям налоговых органов.

От 150 тысяч до 200 тысяч рублей на «удалёнке» может зарабатывать переводчик с английского языка, однако его итоговый заработок будет зависеть от количества выполненных заказов, говорится в материале. Свыше 100 тысяч рублей в месяц может заработать менеджер по развитию бизнеса, у которого сумма зарплаты определяется процентами с продаж.

До 120 тысяч рублей в месяц предлагают специалистам по контекстной рекламе, который будут вести рекламные кампании в системах Яндекс.Директ, Google AdWords, а также настраивать веб-аналитику и анализировать эффективность рекламных кампаний.

Ранее сообщалось, что россияне после окончания эпидемии коронавируса и карантина хотели бы зарабатывать в среднем 74 тысячи рублей в месяц. Это меньше зарплатных ожиданий, которые опросы фиксировали в «докоронавирусные» времена – в январе.

