Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать после коронавируса
Россияне после стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия карантина хотели бы получать 74 тысячи рублей в месяц. Таков средний показатель по стране, сообщает RT со ссылкой на исследование, проведённое сервисом «Работа.ру».
Женщины в среднем хотели бы получать примерно 61 тысячу рублей в месяц, мужчины – 86 тысяч, говорится в материале. При этом в «докоронавирусное» время – в январе 2020 года – «аппетиты» были другие: мужчины хотели получать 103 тысяч рублей, женщины стремились к зарплате в 80 тысяч рублей.
Между тем, в России около 18 миллионов человек, или 12% населения, в 2019 году жили за чертой бедности. Наименьшая доля бедных в Ямало-Ненецкой автономном округе, Ненецком АО и в Москве, больше всего - в Тыве, Ингушетии и Алтае, пишет Ura.ru.
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