Новости за ночь: Медик рассказал о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве

В Москве складывается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Специалист подчеркнул, что изначально горожане, находясь на самоизоляции, строго следовали рекомендациям. Так, по словам Ачкасова, когда всё начиналось (введение ограничительных мер – прим.НСН) индекс самоизоляции в столице был 4,0 и 4,2-4,3. А в течение последней недели он снижается, сообщает РЕН ТВ. А это снижение обратно пропорционально повышению числа зараженных и жертв COVID-19. Всю эту ситуацию доктор медицинских наук назвал парадоксальной, подчёркивает RT.