Путин: Недоработки по COVID-2019 в регионах будут считаться преступной халатностью

Президент РФ Владимир Путин заявил, что недоработки регионов в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 будут рассматриваться как преступная халатность. Соответствующее заявление президент сделал в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ, сообщает Интерфакс.

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Путин уточнил, что это касается случаев, когда «что-то вовремя не доделано». Он отметил, что за это будет предусмотрена не только административная ответственность.

Президент подтвердил, что российские регионы отстают от Москвы по распространению вируса на 3-4 недели, отметив, что это время «нельзя расходовать бездумно». По его словам, весомый прирост заражений в регионах говорит о разгильдяйстве.


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ФОТО: Kremlin.ru
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