Мишустин посмертно наградил боровшихся с COVID-19 врачей

Премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил медиков, работавших с больными коронавирусной инфекцией и умерших при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-служба кабмина.

На церемонии вручения госнаград медикам, борющимся с COVID-19, Михаил Мишустин отметил вклад тех, кто скончался, помогая другим, и выразил соболезнования их близким.

Врач Лариса Веселаго и операционная медсестра Валентина Шужина, работавшие в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а также фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в Москве Сергей Евтеев посмертно награждены орденом Николая Пирогова, подчеркивает RT.