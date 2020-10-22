Мишустин посмертно наградил боровшихся с COVID-19 врачей

Премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил медиков, работавших с больными коронавирусной инфекцией и умерших при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-служба кабмина.

На церемонии вручения госнаград медикам, борющимся с COVID-19, Михаил Мишустин отметил вклад тех, кто скончался, помогая другим, и выразил соболезнования их близким.

Врач Лариса Веселаго и операционная медсестра Валентина Шужина, работавшие в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а также фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в Москве Сергей Евтеев посмертно награждены орденом Николая Пирогова, подчеркивает RT.

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Напомним, в начале октября стало известно, что правительство России направит на выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, более 11 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что из резервного фонда правительства РФ будут выделены бюджетные ассигнования в размере 11 254 904,3 тыс. рублей, которые направят на обеспечение «выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:МедикиКоронавирусМихаил Мишустин
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